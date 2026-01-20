Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 400 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 19 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Нескучное Харьковской области. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Новоплатоновка, Богуславка, Благодатовка Харьковской области, Сосновое, Яровая и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Красноторка, Степановка, Резниковка и Бересток Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Доброполье, Сергеевка, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Сухецкое Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Демурино Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 400 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Цветковое, Комсомольское, Воздвижевка, Верхняя Терса и Терноватое Запорожской области. Противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных действий освободили населённый пункт Павловка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Антоновка, Никольское Херсонской области, Орехов и Новояковлевка Запорожской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 122 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil