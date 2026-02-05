Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 4 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Гремячка, Могрица, Мирополье, Новая Сечь и Корчаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Охримовка и Зыбино Харьковской области. Противник потерял до 280 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Гороховатка, Ковшаровка, Староверовка, Нечволодовка и Грушевка Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая одно западного производства, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Степановка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Приволье, Краматорск, Роскошное, Артема и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожено семь складов материальных средств и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Доброполье, Новоалександровка, Кутузовка, Красноярское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Першотравенск Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённый пункт Староукраинка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Покровское, Пришиб Днепропетровской области, Рыбальское, Зеленое, Барвиновка и Верхняя Терса Запорожской области. Противник потерял более 340 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии западного производства. Уничтожен склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, 22 реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 139 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

