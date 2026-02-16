Мурманчане почтили память воинов-интернационалистовНаш мир контрастов: от роботизированной руки, кисть которой может отсоединяться, ползать и поднимать предметы, до «умной» коровы, которая умеет пользоваться инструментами
Мурманская область. Арктика (16+)16.02.26 09:00

Вооружённые Силы России освободили н.п. Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 320 военнослужащих, два бронетранспортёра, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Министерство обороны Российской Федерации 15 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Мирополье и Мелья Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, центра сил специальных операций ВСУ и отряда националистического формирования «Кракен» в районах населённых пунктов Казачья Лопань, Ветеринарное, Старица и Приколотное Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожено два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Грушевка, Гусинка, Петровка, Самборовка, Благодатовка Харьковской области и Коровий Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Уничтожены пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Резниковка, Краматорск, Черевковка, Никифоровка, Константиновка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, бронемашину «Oncilla» польского производства, два бронеавтомобиля «Казак», 16 пикапов и два артиллерийских орудия, включая 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку «Paladin». Уничтожены склад боеприпасов, три склада материальных средств и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, егерской, аэромобильной бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Кучеров Яр, Гришино, Белицкое, Торецкое, Доброполье, Сергеевка, Анновка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 275 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Цветковое Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Покровское, Добропасово, Васильковка, Братское Днепропетровской области, Трудовое, Розовка, Верхняя Терса, Новониколаевка и Горькое Запорожской области. Противник потерял свыше 320 военнослужащих, два бронетранспортёра, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населённые пункты Запасное, Магдалиновка и Приморское Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов Запорожской области, Солнечное и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 222 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

* * *

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 108-го гвардейского десантно-штурмового Орденов Красной звезды и Суворова полка с освобождением населённого пункта Приморское Запорожской области.

«Поздравляю вас с освобождением от врага населённого пункта Приморское Запорожской области. Эта победа продолжает героический путь полка и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства отметил, что гвардейцы-десантники с честью решают задачи на самых ответственных направлениях. Круша врага, уверенно продвигаются вперед, стойко и мужественно идут в бой, а противник продолжает нести серьезные потери.

«Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к своей Родине», – подчеркнул министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России».

 

