Подразделения группировки войск «Центр» России нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 475 военнослужащих, танк, бронетранспортёр, два пикапа и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 27 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Варачино, Храповщина, Андреевка и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Отрадное и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, а также восемь складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» решительными действиями освободили населённый пункт Дерилово Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские штурмовые подразделения продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Боровская Андреевка, Петровка, Колодезное Харьковской области, Дробышево, Новоселовка и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 18 автомобилей. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и освободили населённый пункт Майское Донецкой Народной Республики. За сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республики освобождено 1,1 кв. км территории. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Константиновка, Дроновка, Бересток, Дружковка, Плещеевка и Федоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 295 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США и три автомобиля. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух тяжёлых механизированных, механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Красный Лиман, Удачное, Московское, Димитров, Петровка, Доброполье, Родинское и Рубежное Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 475 военнослужащих, танк, бронетранспортёр, два пикапа и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Степовое Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Подгавриловка, Приволье Днепропетровской области, Новогригоровка, Сладкое, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 155 мм гаубицу М198 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, механизированной бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Веселое, Антоновка, Садовое Херсонской области, Камышеваха и Лукьяновское Запорожской области. Уничтожены до 75 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, местам хранения и пуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 131 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil