Вооружённые Силы России освободили н.п. Ильичовка в ДНР и установили контроль над н.п. Таратутино в Сумской области

Министерство обороны Российской Федерации 27 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населённым пунктом Таратутино Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Новая Сечь и Корчаковка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Польная, Землянки, Украинское, Красный Яр и Варваровка Харьковской области. Противник потерял более 165 военнослужащих, четыре автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и восемь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» решительными действиями освободили населённый пункт Ильичовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кутьковка, Великая Шапковка, Боровая, Чернещина Харьковской области, Красный Лиман, Татьяновка, Пришиб и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая две HMMWV производства США, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Кривая Лука, Артема, Рай-Александровка, Николаевка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 195 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов, семь складов материальных средств и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новоалександровка, Белицкое, Сергеевка, Василевка, Кучеров Яр, Доброполье Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Добропасово, Великомихайловка Днепропетровской области, Барвиновка, Новоселовка, Любицкое, Воздвижевка, Омельник и Лесное Запорожской области. Противник потерял до 270 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Запорожец, Преображенка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

