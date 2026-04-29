Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
29.04.26 09:00

Вооружённые Силы России освободили н.п. Ильиновка в ДНР и н.п. Землянки в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований за сутки составили до 300 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 28 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населённым пунктом Землянки Харьковской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Сосновый Бор, Липцы, Красный Яр и Варваровка Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Мирополье и Корчаковка Сумской области. Противник потерял более 150 военнослужащих, автомобиль, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Чернещина, Кутьковка Харьковской области, Татьяновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Ильиновка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Николаевка, Артема, Краматорск и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и 13 автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов, восемь складов материальных средств и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Водянское, Светлое, Рубежное, Грузское, Василевка, Белицкое, Кучеров Яр и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 300 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Покровское, Орлы Днепропетровской области, Лесное, Барвиновка, Новоселовка и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Кирово, Юрковка, Преображенка и Червоный Жовтень Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 281 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

