Вооружённые Силы России освободили н.п. Ивановка в Днепропетровской области и Павловка в Запорожской

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и два пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 22 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью 22 октября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям егерской бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и центра сил специальных операций ГУР в районах населённых пунктов Храповщина, Кондратовка, Хотень, Ленинское, Новая Сечь, Варачино Сумской области, Новоселовка и Новгород-Северский Черниговской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Шийковка, Новосергеевка, Петропавловка, Купянск Харьковской области, Масляковка и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Федоровка, Васюковка, Пазено, Дроновка, Николаевка, Степановка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 220 военнослужащих, три танка, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Уничтожены четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Ивановка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Сергеевка, Кучеров Яр, Николайполье, Торецкое, Белицкое, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и два пикапа.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населённый пункт Павловка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Александровка, Орестополь, Алексеевка Днепропетровской области, Рыбное, Новоуспеновское, Зеленый Гай и Вишневое Запорожской области. Противник потерял более 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Новоандреевка Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

