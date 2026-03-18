С 17 марта в Мурманской области начался приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»Праздник Севера-2026: 52-й Мурманский лыжный марафон соберёт около трёх тысяч спортсменов из 64 регионов страны, а также Германии, Словакии и Республики Беларусь
Мурманская область. Арктика (16+)18.03.26 09:00

Вооружённые Силы России освободили н.п. Каленики в ДНР и установили контроль над н.п. Сопычь в Сумской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и три станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 17 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населённым пунктом Сопычь Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Павловка, Пролетарское, Мирополье, Кондратовка и Кучеровка Сумской области.

В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Верхняя Писаревка, Избицкое, Волчанские Хутора, Веселое и Уды Харьковской области. Потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Уничтожены два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Василевка, Новоосиново, Грушевка, Ковалевка Харьковской области, Красный Лиман и Брусовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, два бронетранспортёра М113 производства США, 25 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожено пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Каленики Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Константиновка, Алексеево-Дружковка, Шабельковка, Новоселовка, Александровка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, бронетранспортёр М113 производства США, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Красноярское, Доброполье, Новониколаевка, Гришино Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Добропасово, Просяная, Коломийцы Днепропетровской области, Комсомольское, Любицкое, Барвиновка, Воздвижевка и Копани Запорожской области. Противник потерял более 255 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Преображенка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 421 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
