В Мурманске проводится эвакуация жителей домов по ул. Аскольдовцев, 18-22В жилом районе Дровяное открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
28.01.26 09:00

Вооружённые Силы России освободили н.п Купянск-Узловой в Харьковской области и Новояковлевка в Запорожской

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований за сутки составили свыше 415 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 27 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Ржаное, Садки, Сосновка и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанские Хутора, Зыбино, Пролетарское и Чугуновка Харьковской области. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Купянск-Узловой Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ковшаровка, Нечволодовка, Новоосиново, Сеньково Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 27 автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктовДружковка, Константиновка, Краматорск, Новодмитровка, Резниковка и Славянск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктовБелицкое, Гришино, Завидо-Кудашево, Сухецкое Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Александровка Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка, Горькое, Зализничное и Риздвянка Запорожской области. Противник потерял более 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Новояковлевка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Магдалиновка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 154 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200 и 105 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
