Вооружённые Силы России освободили н.п. Миньковка в ДНР и Покровка в Сумской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 300 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 16 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населённый пункт Покровка Сумской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Графское, Андреевка и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Казачья Лопань, Липцы и Токаревка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, 18 автомобилей, четыре склада материальных средств и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоосиново, Ковшаровка Харьковской области, Красный Лиман и Ильичевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Миньковка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Резниковка, Никифоровка, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 15 пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожено два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Гришино, Марьевка, Светлое, Белицкое, Торецкое, Сергеевка и Новый Донбасс Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Риздвянка, Чаривное, Любицкое и Комсомольское Запорожской области. Противник потерял свыше 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Веселянка, Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

