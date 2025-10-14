Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 13 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Варачино, Новая Сечь и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, 13 пикапов и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка, Купянск Харьковской области, Ямполь и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, 30 автомобилей, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение подразделениям трёх механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Дроновка, Звановка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Степановка, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» и бронетранспортёр «Stryker» производства США, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов, а также три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» активными наступательными действиями освободили населённый пункт Московское Донецкой Народной Республики, зашли в восточные районы населённого пункта Димитров Донецкой Народной Республики и развивают наступление в его жилых кварталах. Нанесено поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Родинское, Василевка, Новопавловка, Торецкое, Удачное, Красноармейск, Ленино Донецкой Народной Республики, Ивановка и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Григоровка, Вишневое Днепропетровской области, Полтавка и Привольное Запорожской области. Противник потерял до 355 военнослужащих, два бронетранспортёра, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Николаевка, Томарино, Львово, Антоновка и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, пять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, складам ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 344 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

