Долина Уюта вновь станет центром биатлонных баталий: в Мурманске пройдёт финальный этап «Альфа-банк Кубок Содружества»В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.03.26 09:00

Вооружённые Силы России освободили н.п. Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 400 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 28 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населённый пункт Нескучное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Верхняя Писаревка, Подсреднее и Печенеги Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Бездрик, Кондратовка и Мирополье Сумской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Пристен Харьковской области и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожено пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Каленики, Рай-Александровка и Кривая Лука Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, реактивную систему залпового огня, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Торецкое, Новопавловка, Светлое, Святогоровка, Гришино Донецкой Народной Республики и Подгавриловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 400 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Горькое Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Лесное, Копани, Самойловка, Барвиновка, Комсомольское Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Камышеваха и Григоровка Запорожской области. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и 315 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:30«ДНК России». Документальный цикл (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен оказались куриные яйца-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар укрепился на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 февраля и 2 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»