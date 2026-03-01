Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 400 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 28 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населённый пункт Нескучное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Верхняя Писаревка, Подсреднее и Печенеги Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Бездрик, Кондратовка и Мирополье Сумской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Пристен Харьковской области и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожено пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Каленики, Рай-Александровка и Кривая Лука Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, реактивную систему залпового огня, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Торецкое, Новопавловка, Светлое, Святогоровка, Гришино Донецкой Народной Республики и Подгавриловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 400 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Горькое Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Лесное, Копани, Самойловка, Барвиновка, Комсомольское Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Камышеваха и Григоровка Запорожской области. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и 315 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

