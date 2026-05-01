Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.05.26 09:00

Вооружённые Силы России освободили н.п. Новоалександровка в ДНР и установили контроль над н.п. Корчаковка в Сумской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили более 295 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 30 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населённым пунктом Корчаковка Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Кондратовка, Червоное, Новая Сечь и Храповщина Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терновая, Колодезное, Покаляное и Старица Харьковской области. Противник потерял более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Нечволодовка, Ковалевка, Моначиновка, Кутьковка, Шийковка Харьковской области, Татьяновка, Старый Караван, Красный Лиман и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дружковка, Подольское, Константиновка, Кривая Лука, Артема, Краматорск и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 100 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Матяшево, Приют, Василевка, Грузское, Кучеров Яр, Шевченко, Доброполье Донецкой Народной Республики, Наталовка, Новопавловка, Новоподгорное и Марьевка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 295 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, пехотной бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Долинка, Копани, Розовка, Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Воздвижевка Запорожской области, Великомихайловка и Добропасово Днепропетровской области. Противник потерял более 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Димитрово, Камышеваха, Орехов и Запорожец Запорожской области. Уничтожены до 25 военнослужащих, 12 автомобилей, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», три радиолокационные станции и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 571 беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:00«Ва-банк». Художественный фильм (16+)12:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять