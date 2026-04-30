Вооружённые Силы России освободили н.п. Новодмитровка в ДНР и установили контроль над н.п. Новодмитровка в Сумской области

Министерство обороны Российской Федерации 29 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населённым пунктом Новодмитровка Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и шести бригад теробороны в районах населённых пунктов Бачевск, Червоное, Толстодубово, Мирлоги, Новая Сечь, Храповщина и Мироновка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника трёх механизированных и трёх мотопехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терновая, Бугаевка, Старица, Польная и Караичное Харьковской области. Противник потерял более 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Ковалевка, Моначиновка, Кутьковка, Пристен Харьковской области, Татьяновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 17 автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Новодмитровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Николаевка, Ореховатка, Славянск, Краматорск и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии и 11 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, пять складов материальных средств и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и шести бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Приют, Новогригоровка, Ленина, Рубежное, Красноярское, Грузское, Светлое, Кучеров Яр, Золотой Колодезь, Шевченко, Новоалександровка и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 275 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Коломийцы, Покровское Днепропетровской области, Новоселовка, Ровное, Барвиновка, Любицкое и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял более 295 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малокатериновка, Димитрово, Камышеваха, Орехов и Запорожец Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 303 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ».

