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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.26 09:00

Вооружённые Силы России освободили н.п. Роскошное в ДНР и установили контроль над н.п. Охримовка в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 315 военнослужащих, бронетранспортёр «Stryker», бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину «Oshkosh M-ATV» производства США, бронетранспортёр «Spartan» производства Великобритании, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 11 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Охримовка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Жовтневое, Басово, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Иволжанское, Хотень, Могрица, Рясное и Новая Сечь Сумской области. Противник потерял более 205 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Чернещина, Дружелюбовка, Шийковка Харьковской области, Лозовое, Рубцы, Щурово, Святогорск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронемашину HMMWV производства США, бронетранспортёр VAB производства Франции и бронеавтомобиль «Senator» канадского производства, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Роскошное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых Малиновка, Дружковка, Николаевка, Рай-Александровка, Пискуновка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронемашину HMMWV производства США и бронеавтомобиль «Senator» канадского производства, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Соединения и воинские части «Южной» группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР. Ведутся активные действия по уничтожению формирований ВСУ, обороняющихся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне.
В городе Константиновка штурмовые подразделения «Южной» группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.
В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника.
Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка.
В освобождённых кварталах проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Завидо-Кудашево, Новоалександровка, Кучеров Яр, Василевка, Доброполье, Анновка, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 310 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, трёх десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Маломихайловка, Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области, Сорочино, Новоселовка, Барвиновка и Лесное Запорожской области. ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, бронетранспортёр «Stryker», бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину «Oshkosh M-ATV» производства США, бронетранспортёр «Spartan» производства Великобритании, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения  нанесли поражение формированиям группировки войск «Днепр» механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, 15 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Силами Черноморского флота в юго-западной части Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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