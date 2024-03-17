Вооружённые Силы России поразили цех сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе н.п. Конотоп Сумской области

На Авдеевском направлении потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, два бронетранспортёра, пятнадцать автомобилей, самоходная артиллерийская установка АS-90 «Braveheart» производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и две Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 16 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение формированиям 14-й, 68-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Котляровка, Берестовое Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп противника в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также пять орудий Д-30.

В приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российскими подразделениями нанесено комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники противника. Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населённого пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населённых пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.

В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства и боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Георгиевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Также в районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики отражена атака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник потерял до 260 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубицу FH-70 производства Великобритании, гаубицу Д-20, а также орудие М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение в своих зонах ответственности и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 47-й, 110-й механизированных и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Семеновка, Бердычи и Новокалиново Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки подразделений 47-й механизированной, 3-й штурмовой бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Новокалиново, Тоненькое и Семеновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, два бронетранспортёра, пятнадцать автомобилей, самоходная артиллерийская установка АS-90 «Braveheart» производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и две Д-30.

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике 1-й бригады нацгвардии Украины, 127-й бригады теробороны в районах населённого пункта Урожайное и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Отражена атака формирований 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 121-й бригады теробороны, 2-й, 15-й и 23-й бригад нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Новопокровка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. Потери противника составили более 40 военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Конотоп Сумской области, пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе города Одесса, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 108 украинских беспилотных летательных аппаратов, 17 реактивных снарядов РСЗО, в том числе 15 – «Vampire» чешского производства, один «HIMARS» производства США, один «Град».

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