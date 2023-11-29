Вооружённые Силы России поразили Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск ДНР. Кроме того, успешно отражено три атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении противник потерял до 135 военнослужащих, а также три пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 28 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и два пикапа.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики. Кроме того, успешно отражено три атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении противник потерял до 135 военнослужащих, а также три пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 75 военнослужащих и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе населённого пункта Новопокровка Запорожской области. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 производства США.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103 районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Федосеевка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Владимировка Донецкой Народной Республики, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области».

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