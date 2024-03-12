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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.24 09:00

Вооружённые Силы России поразили два пункта временной дислокации иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах Украины

На Авдеевском направлении отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Орловка и Тоненькое ДНР. Противник потерял более 430 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 11 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства, две самоходные артиллерийские установки «Caesar» производства Франции, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и орудие М101 производства США.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Раздоловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три самоходные артиллерийские установки «Акация» и две гаубицы Д-20. Также уничтожены три полевых склада боеприпасов противника.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Калиново, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики. Отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 430 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области. Потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, восемь пикапов и буксируемое орудие М119 производства США.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, танк, пять автомобилей и гаубицу Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: склад топлива и семь пунктов управления БпЛА ВСУ. Кроме того, поражены: два пункта временной дислокации иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 10 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». В течение суток уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Песчаное, Табаевка Харьковской области, Житловка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Донецк, Кременец Донецкой Народной Республики, Токмак Запорожской области и Пролетарка Херсонской области.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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