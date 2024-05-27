Вооружённые Силы России поразили два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск и Константиновка ДНР. Противник потерял за сутки до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 26 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы 13-й бригады нацгвардии в районе населённого пункта Глубокое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», а также 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных боевых действий освободили населённый пункт Берестовое Харьковской области. Нанесено поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял за сутки до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Евгеновка, Розовка и Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», а также четыре 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Пречистовка и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли за сутки до 130 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу Д-20.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Работино Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм гаубица М119 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: пять оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, 32 реактивных снаряда «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства, противокорабельная ракета «Нептун», а также 41 беспилотный летательный аппарат».

Фото и видео: https://vk.com/mil