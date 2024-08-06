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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.24 09:00

Вооружённые Силы России поразили два склада горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Отражена контратака формирования 5-й штурмовой бригады ВСУ. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, четыре 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Министерство обороны Российской Федерации 5 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Волчанск, Тихое и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, шесть пикапов, 152-мм гаубица Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены пусковая установка РСЗО «Vampire» чешского производства и шесть полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Колесниковка, Синьковка Харьковской области, Новосадовое Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 117-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны. Противник потерял до 495 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм орудие Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 72-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Предтечино, Трудовое, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирования 5-й штурмовой бригады ВСУ. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, четыре 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады специального назначения в районах населённых пунктов Торецк, Гродовка, Орловка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Отражено восемь контратак штурмовых групп 31-й, 47-й, 53-й и 117-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 325 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион», 152-мм гаубица «МСТА-Б».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Раздольное, Водяное и Времевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие «МСТА-Б» и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны в районах населённых пунктов Малые Щербаки, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены два склада горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, четыре крылатые ракеты воздушного базирования «SCALP-EG» производства Франции, семь реактивных снарядов «HIMARS» производства США, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции и 43 беспилотных летательных аппарата».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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