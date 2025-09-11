Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 10 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 10 сентября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. На данных предприятиях украинского ВПК осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним, а также беспилотных летательных аппаратов.

На южной и юго-западной окраинах города Львов поражены цеха «Львовского бронетанкового завода», в которых осуществлялся ремонт и модернизация бронетанковой техники, а также «Львовского авиазавода «ЛДАРЗ», где производились беспилотные летательные аппараты большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолётов ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полёта применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового и десантно-штурмового полков ВСУ в районах населённых пунктов Алексеевка, Хотень, Юнаковка и Могрица Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Ивашки, Дергачи, Жовтневое и Меловое Харьковской области. Противник потерял до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Изюмское Харьковской области, Кировск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины западного производства, 28 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Переездное, Червоное, Белокузьминовка, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, двух штурмовых, трёх десантно-штурмовых бригад ВСУ, трёх бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Димитров, Родинское Донецкой Народной Республики и Муравка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Сосновка, Ивановка, Калиновское Днепропетровской области, Полтавка, Червоное, Вишневое и Успеновка Запорожской области. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них три западного производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Степногорск, Марьевка Запорожской области, Токаревка и Ольговка Херсонской области. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих и 14 автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

