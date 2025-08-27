Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль «Senator» канадского производства, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 26 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Старая Гута, Садки, Могрица, Кондратовка и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск, Меловое и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и горючего.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Глушковка, Купянск, Новосергеевка Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 и бронетранспортёр «Stryker» производства США, бронеавтомобиль «Snatch» производства Великобритании и бронемашину «Senator» канадского производства. Уничтожены 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Иванополье, Миньковка, Степановка, Червоное, Васюковка, Марково и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Красноармейск, Красный Лиман, Родинское, Муравка и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль «Senator» канадского производства, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великомихайловка, Березовое, Подгавриловка Днепропетровской области, Камышеваха Донецкой Народной Республики, Новоивановка, Полтавка, Дорожнянка и Зеленый Гай Запорожской области. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малые Щербаки, Преображенка, Степногорск, Белогорье Запорожской области, Змиевка, Никольское, Антоновка и Отрадокаменка Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 65 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 191 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

