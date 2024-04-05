На Донецком направлении ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, танк и восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, а также три склада боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 4 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Розовка, Райгородка, Жовтневое Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, танк и восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, а также три склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника 24-й, 47-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орловка, Бердычи и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Также в районе населённого пункта Первомайское Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Противник потерял до 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Сторожевое и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, а также 122-мм боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Мирное и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, три автомобиля, а также реактивная система залпового огня «Град».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожено 196 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

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