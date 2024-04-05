«Всё будет хорошо», - губернатор Мурманской области Андрей Чибис благодарит врачей за помощь и северян – за поддержкуИнформационные технологии прочно вошли в жизнь северян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.04.24 09:00

Вооружённые Силы России поразили склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе н.п. Мерефа Харьковской области

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, танк и восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, а также три склада боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 4 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Розовка, Райгородка, Жовтневое Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, танк и восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, а также три склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника 24-й, 47-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орловка, Бердычи и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Также в районе населённого пункта Первомайское Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Противник потерял до 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Сторожевое и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, а также 122-мм боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Мирное и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, три автомобиля, а также реактивная система залпового огня «Град».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожено 196 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Комментарий к новости:100-летию Мурманска: Артём Ерыбашев рассказывает о том, как юным северянам подарили Дом творчества имени Бредова
Василиса
02.04.24 11:36
Есть опыт постройки и эксплуатации подобных котельных у данной фирмы (Тепло людям)? Судя по информации из интернета у этой фирмы один сотрудник в виде директора и минусовые доходы.
Комментарий к новости:Проекты по модернизации котельных в микрорайоне Дровяное в Мурманске и в посёлке 25-й километр железной дороги Мончегорск-Оленья позволят улучшить качество жизни почти тысячи человек
Марья Сергеевна
27.03.24 19:54
Омега, куда ещё продлевать рабочий день?! В садах и школах женщины, в основном работают. А работодатели уже совсем обнаглели, в целях экономии фонда заработной платы , надо и не надо, работайте, быдл
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире10:20«Парфюмерша 3». Художественный сериал, 2 серия (12+)11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области за год на 13% вырос спрос на вахтовиков-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 64 копейки, доллар теряет 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика