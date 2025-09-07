«Прямая линия»: северяне могут инициировать благоустройство территорий и установку детских площадок на средства регионального бюджетаВ Мурманской области на единый день голосования, 14 сентября 2025 года, назначено проведение 8 избирательных кампаний
Мурманская область. Арктика (16+)07.09.25 09:00

Вооружённые Силы России поразили склады боеприпасов и материальных средств ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих, танк, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 6 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Могрица, Мирополье, Пролетарское и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. Противник потерял более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и девять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Благодатовка, Сеньково Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Федоровка, Северск, Переездное и Яблоновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, две станции контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов, а также склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, трёх десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Родинское, Новопавловка, Зеленое, Муравка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих, танк, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Калиновское, Новоселовка, Ивановка Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие западного производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, бронетранспортёр, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, шесть безэкипажных катеров, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

