Вооружённые Силы России поразили склады боеприпасов, пункты управления и места запусков БПЛА дальнего действия ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 9 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Марьино, Садки и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённых пунктов Великая Писаревка Сумской области, Волчанск и Покаляное Харьковской области. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 11 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Купянск, Куриловка, Петровка Харьковской области, Дробышево, Кировск, Шандриголово и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Бересток, Клебан-Бык, Краматорск, Плещеевка, Резниковка, Северск и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 240 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Владимировка, Димитров, Красноармейск, Лысовка, Приют и Родинское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 515 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Новониколаевка, Новопетровское и Сосновка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Степовое Запорожской области, Антоновка, Никольское и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и пять автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 140 районах. Кроме того, уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса «С-300» ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет, пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 230 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

