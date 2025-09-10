Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.09.25 09:00

Вооружённые Силы России поразили склады боеприпасов, пункты управления и места запусков БПЛА дальнего действия ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 515 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 9 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Марьино, Садки и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённых пунктов Великая Писаревка Сумской области, Волчанск и Покаляное Харьковской области. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 11 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Купянск, Куриловка, Петровка Харьковской области, Дробышево, Кировск, Шандриголово и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Бересток, Клебан-Бык, Краматорск, Плещеевка, Резниковка, Северск и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 240 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Владимировка, Димитров, Красноармейск, Лысовка, Приют и Родинское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 515 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Новониколаевка, Новопетровское и Сосновка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Степовое Запорожской области, Антоновка, Никольское и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и пять автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 140 районах. Кроме того, уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса «С-300» ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет, пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 230 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Захват». Художественный сериал, 3 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Женщины на рынке труда 2025: динамика и тенденции-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, рубль дешевеет из-за рисков введения новых антироссийских санкций-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»