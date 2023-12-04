На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 3 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.

Также, уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили до 85 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Также, нанесено поражение живой силе 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 20 военнослужащих и два автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения российских войск нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника в районах населённых пунктов Матиясово, Новоселовка Николаевской области и Тягинка Херсонской области. Общие потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские установки «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ «Восток» в районе Днепропетровска, склады горючего в районах Миргорода Полтавской области и города Хмельницкий, арсенал боеприпасов в Николаевской области, а также живая сила и техника в 107-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Подкуйчанск Луганской Народной Республики, Славное, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Песчановка и Виноградное Херсонской области и Вербовое Запорожской области, а также переоборудованные для поражения наземных целей две зенитные управляемые ракеты С-200, и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS».

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