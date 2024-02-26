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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.24 09:00

Вооружённые Силы России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах Украины

На Донецком направлении потери ВСУ составили свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», а также склад боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 24 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 143-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Приколотное Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены четыре контратаки противника в районе железнодорожной станции Сеньковка в Харьковской области. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», а также склад боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны в районе населённого пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено семь контратак противника в районах населённых пунктов Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новодонецкое, Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Также в районе населённого пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и боевая машина РСЗО «Град». Кроме того, поражены: станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» и склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Щербаки Запорожской области. Также в районе населённого пункта Работино Запорожской области отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населённых пунктов Новокраснянка, Райгородка, Троицкое, Голиково Луганской Народной Республики, Сладкая Балка Запорожской области и Черноморовка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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