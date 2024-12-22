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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.24 09:30

Вооружённые Силы России продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 21 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Косица, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Рубанщина, Русское Поречное, Свердликово, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Локня в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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