За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 21 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Косица, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Рубанщина, Русское Поречное, Свердликово, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Локня в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

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