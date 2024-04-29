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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.24 09:00

Вооружённые Силы России уничтожили ангары ВСУ с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Центр» РФ отразили 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Очеретино, Новобахмутовка, Нетайлово и Бердычи ДНР. ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, два 105-мм буксируемых орудия М101 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

Министерство обороны Российской Федерации 28 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения «Азов», 10-й горно-штурмовой, 57-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отражено три контратаки формирований 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Противник потерял до 270 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 130-мм пушку М-46.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира». Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Респеублики и нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Очеретино, Новобахмутовка, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, два 105-мм буксируемых орудия М101 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Павловка и Луговское Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, четыре пикапа, 122-мм самоходная артиллерийская установка «PzH-2000» производства ФРГ и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Также уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Работино Запорожской области, Ивановка и Ольговка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области.

Кроме того, поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наемников, живая сила и военная техника ВСУ в 121-м районе.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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