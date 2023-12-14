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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.23 09:00

Вооружённые Силы России уничтожили цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, поразили три склада боеприпасов и склад горючего ВСУ

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах н.п. Клещеевка и Шумы ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах н.п. Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Кирово и Марьинка. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, три боевые бронированные машины, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20 и гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 13 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки отражено восемь атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное Харьковской области и озера Лиман.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 115-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад противника северо-западнее озера Лиман и на северной окраине населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США и две боевые бронированные машины.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также, огнём артиллерии нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Шумы Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Кирово и Марьинка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, три боевые бронированные машины, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20 и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населённого пункта Новопрокоповка Запорожской области, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Пятихатки, Работино и Нестерянка Запорожской области. За сутки потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 30 военнослужащих. Кроме того, уничтожены три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, поражены три склада боеприпасов и склад горючего, украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан», а также живая сила и военная техника ВСУ в 118-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Белогоровка, Криничная и Марьинка Донецкой Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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