Мурманская область. Арктика (16+)19.08.25 09:00

Вооружённые Силы России уничтожили центр подготовки операторов БПЛА ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 18 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Ленинское, Андреевка, Алексеевка, Степное, Варачино, Новая Сечь и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Лесное, Тихое, Волчанск и Амбарное Харьковской области. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дорошовка, Купянск, Новоосиново Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики, Среднее, Колодези и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, три танка, включая два танка «Leopard» производства ФРГ, семь боевых бронированных машин, в том числе три бронемашины HMMWV производства США, два бронеавтомобиля «Mastiff» производства Великобритании, 15 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», семь станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Бересток, Плещеевка, Новодмитровка, Северск, Николаевка, Федоровка, Клебан-Бык, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 245 военнослужащих, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Димитров, Родинское, Гродовка, Новоалександровка, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Вороное, Запорожское, Новопетровское Днепропетровской области и Ольговское Запорожской области.  Противник потерял до 235 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населённых пунктов Степовое, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожено 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа большой дальности UJ-22 и «Паляница» в месте подготовки к запуску, а также нанесено поражение центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ горючим, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

