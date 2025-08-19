Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 18 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Ленинское, Андреевка, Алексеевка, Степное, Варачино, Новая Сечь и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Лесное, Тихое, Волчанск и Амбарное Харьковской области. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дорошовка, Купянск, Новоосиново Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики, Среднее, Колодези и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, три танка, включая два танка «Leopard» производства ФРГ, семь боевых бронированных машин, в том числе три бронемашины HMMWV производства США, два бронеавтомобиля «Mastiff» производства Великобритании, 15 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», семь станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Бересток, Плещеевка, Новодмитровка, Северск, Николаевка, Федоровка, Клебан-Бык, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 245 военнослужащих, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Димитров, Родинское, Гродовка, Новоалександровка, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Вороное, Запорожское, Новопетровское Днепропетровской области и Ольговское Запорожской области. Противник потерял до 235 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населённых пунктов Степовое, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожено 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа большой дальности UJ-22 и «Паляница» в месте подготовки к запуску, а также нанесено поражение центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ горючим, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil