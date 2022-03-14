Вооруженные силы России уничтожили до 180 иностранных наёмников и крупную партию иностранных вооружений на Украине

«Вооруженные силы Российской Федерации в ходе наступательных действий установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Продвижение за день составило до 9 километров. Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, освободила от националистов город Попасная, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесён удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.

На данных объектах Киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наёмников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники.

В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наёмников будет продолжено.

Днём 13 марта авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе: один самолёт Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта Новый Быков, а также 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два «Байрактар ТБ-2».

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 46 объектов украинских вооруженных сил, в том числе: три пункта управления, один зенитный ракетный комплекс, два склада боеприпасов и 33 района скопления боевой техники.

Всего за время операции выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 100 самолётов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 1013 единиц специальной военной автомобильной техники».

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