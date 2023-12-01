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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.23 09:00

Вооружённые Силы России уничтожили две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также живую силу и технику в 118 районах Украины

В районе населённого пункта Андреевка ДНР нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ. На Донецком направлении противник потерял до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Также в районе населённого пункта Желанное ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 30 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Андреевка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Также в районе населённого пункта Желанное Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Константиновка и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе 118-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии оперативного назначения в районах населённых пунктов Работино и севернее Новопокровки Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 55 военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Красноармейск и Новогродовка Донецкой Народной Республики, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: СТ-68УМ и П-18, а также живая сила и техника в 118 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Токаревка Харьковской области, Липовое и Марьинка Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области и Чаплинка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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