Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 30 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, трёх десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР в районах населённых пунктов Бессаловка, Писаревка, Новая Сечь, Варачино, Мирополье, Юнаковка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Окоп, Охримовка, Дегтярное, Ольховатка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шийковка, Соболевка, Купянск, Новосергеевка Харьковской области и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, десять автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 210 военнослужащих, два танка, бронетранспортер М113 производства США, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Краснознаменка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Воскресенка, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Малиновка, Темировка и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США и 144 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil