Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 435 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 11 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и RADA производства Израиля.

Министерство обороны Российской Федерации 10 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 10 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Кондратовка, Варачино, Яблоновка, Юнаковка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области, Колодези и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 225 военнослужащих, боевая бронированная машина «Snatch» производства Великобритании и 15 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Часов Яр, Белая Гора, Северск и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы RADA производства Израиля и четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Димитров, Удачное, Родинское, Муравка, Петровского Донецкой Народной Республики, Филия и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 435 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 11 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и RADA производства Израиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Карла Маркса, Искра, Камышеваха, Воскресенка, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Янтарное и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 60 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складу боеприпасов, месту хранения ракетного вооружения, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 131 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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