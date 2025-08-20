Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили более 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 19 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 19 августа Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Алексеевка, Ленинское, Кияница и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Амбарное и Тихое Харьковской области. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Ольговка, Купянск, Осиново, Песчаное, Боровская Андреевка Харьковской области, Новоселовка, Кировск, Среднее и Торское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, семь боевых бронированных машин западного производства, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Николаевка, Федоровка, Катериновка, Нелеповка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 235 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Дорожное, Новоалександровка, Белицкое, Муравка, Балаган, Удачное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Чунишино и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Березовое, Алексеевка, Запорожское, Новогеоргиевка Днепропетровской области и Левадное Запорожской области. Противник потерял свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Степовое, Орехов, Червоная Криница, Малые Щербаки Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены свыше 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 117 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

