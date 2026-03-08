Вооружённые Силы России уничтожили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение формированиям и техники ВСУ. За сутки противник потерял более 360 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 7 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 7 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Хотень, Новодмитровка, Мирополье, Грабовское и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанские Хутора, Песчаное, Гранов и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих и десять автомобилей. Уничтожены радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Лозовое, Яцковка, Святогорск, Красный Лиман, Рубцы Донецкой Народной Республики, Боровая и Новоосиново Харьковской области. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, бронетранспортёр М113 и боевая бронированная машина HMMWV производства США, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция Robin IRIS производства Нидерландов и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Дружковка, Новоселовка, Кондратовка, Каленики, Ильиновка, Краматорск, Никифоровка, Голубовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортёр «Puma» итальянского производства, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства, станция контрбатарейной борьбы TPS-80 производства США, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Анновка, Золотой Колодезь, Торецкое, Сергеевка, Белицкое, Гришино Донецкой Народной Республики, Новоподгородное, Новониколаевка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих и девять боевых бронированных машин. Уничтожены четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В течение суток в районах населённых пунктов Гай, Добропасово и Великомихайловка Днепропетровской области отражены четыре атаки подразделений ВСУ на бронетехнике. В результате уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три бронетранспортёра, в том числе М113, «Stryker» и М1117 производства США, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Старокасьяновское, Заречное, Коломийцы, Новоскелеватое Днепропетровской области, Комсомольское, Верхняя Терса и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял более 360 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil