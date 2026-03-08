8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 ФевраляМужчины чаще всего поздравляют жён, женщины — матерей. Бюджеты на подарки к 8 Марта за год выросли
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.03.26 09:00

Вооружённые Силы России уничтожили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение формированиям и техники ВСУ. За сутки противник потерял более 360 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 7 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 7 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Хотень, Новодмитровка, Мирополье, Грабовское и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанские Хутора, Песчаное, Гранов и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих и десять автомобилей. Уничтожены радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Лозовое, Яцковка, Святогорск, Красный Лиман, Рубцы Донецкой Народной Республики, Боровая и Новоосиново Харьковской области. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, бронетранспортёр М113 и боевая бронированная машина HMMWV производства США, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция Robin IRIS производства Нидерландов и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Дружковка, Новоселовка, Кондратовка, Каленики, Ильиновка, Краматорск, Никифоровка, Голубовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортёр «Puma» итальянского производства, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства, станция контрбатарейной борьбы TPS-80 производства США, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Анновка, Золотой Колодезь, Торецкое, Сергеевка, Белицкое, Гришино Донецкой Народной Республики, Новоподгородное, Новониколаевка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих и девять боевых бронированных машин. Уничтожены четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В течение суток в районах населённых пунктов Гай, Добропасово и Великомихайловка Днепропетровской области отражены четыре атаки подразделений ВСУ на бронетехнике. В результате уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три бронетранспортёра, в том числе М113, «Stryker» и М1117 производства США, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Старокасьяновское, Заречное, Коломийцы, Новоскелеватое Днепропетровской области, Комсомольское, Верхняя Терса и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял более 360 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
-Правовая консультация (18+)8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:15«Книжный клуб». Художественный фильм (16+)22:55Городские хроники (6+)23:10«Загадочные убийства Агаты Кристи-3». Художественный сериал, 10 серия (18+)
-PRO Деньги (16+)8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,05 рубля, доллара прибавил 96 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 и 10 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»