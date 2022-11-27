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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.22 09:00

Вооруженные Силы России успешно отражают атаки подразделений ВСУ, нанося им значительный урон

На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка. Уничтожены до 70-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины.

Министерство обороны Российской Федерации 26 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по районам сосредоточения ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожены более 30-ти украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении населённых пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской Народной Республики.В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка. Уничтожены до 70-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции.

Кроме того, отражена попытка украинских войск атаковать российские позиции в районе населённого пункта Времевка. Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Чугуев Харьковской области, Северск, Краматорск, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации националистического формирования в районе населённого пункта Еленоконстантиновка Запорожской области, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.

В районе населённого пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня «HIMARS».

В ходе контрбатарейной борьбы поражено две украинские установки реактивной системы залпового огня «Град» на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районе населённого пункта Червоный Чабан Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Мирное Херсонской области».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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