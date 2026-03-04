Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 360 военнослужащих, два бронетранспортёра, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 3 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Бобылевка Сумской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Рогозное, Храповщина, Мирополье и Покровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Верхняя Писаревка, Голубовка, Малиновка и Круглое Харьковской области. Потери ВСУ составили более 205 военнослужащих, бронетранспортёр, 23 автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана». Уничтожены пять складов боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Моначиновка, Новоосиново, Волчий Яр, Боровая Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и пять артиллерийских орудий. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кондратовка, Константиновка, Шабельковка, Никифоровка, Рай-Александровка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоалександровка, Белицкое, Новопавловка, Новониколаевка Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 360 военнослужащих, два бронетранспортёра, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Добропасово, Гавриловка Днепропетровской области, Зеленая Диброва, Бойково, Любицкое, Барвиновка и Верхняя Терса Запорожской области. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Веселянка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Камышеваха и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

