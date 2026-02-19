Лицей №2 города Мурманска отмечает значимую дату — 30 лет со дня основанияВпервые во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству смогут участвовать и дети от 5 до 7 лет
Мурманская область. Арктика (16+)19.02.26 09:00

Вооружённые Силы России установили контроль над н.п. Харьковка в Сумской области и освободили н.п. Криничное в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 340 военнослужащих, бронетранспортёр «Pasi» финского производства, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 18 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населённым пунктом Харьковка Сумской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Волфино, Писаревка, Береза и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ветеринарное, Охримовка, Терновая, Казачья Лопань, Кутузовка и Средний Бурлук Харьковской области. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 23 автомобиля, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петровка, Новоосиново, Ковшаровка, Гусинка, Лесная Стенка Харьковской области и Брусовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронетранспортер «Bulldog» производства Великобритании, две боевые бронированные машины «Казак», 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу М777 производства США и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Ижевка, Стенки, Резниковка, Малиновка, Славянск, Васютинское, Артем и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 145 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, четырёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Тарасовка, Ленина, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Сергеевка, Гришино, Марьевка, Светлое, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Гавриловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 340 военнослужащих, бронетранспортёр «Pasi» финского производства, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Криничное Запорожской области. Нанесли поражение формированиям штурмовой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Александровка, Покровское, Коломийцы Днепропетровской области, Риздвянка, Зеленая Диброва, Любицкое, Розовка, Гавриловка и Горькое Запорожской области. Противник потерял до 345 военнослужащих, бронетранспортёр, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складу горючего, объектам энергетики, используемым ВСУ, местам предполётной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

