Вооружённые Силы России установили контроль над н.п. Круглое в Харьковской области, н.п. Дробышево и Резниковка в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 340 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 2 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Круглое Харьковской области. Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхняя Писаревка, Ольшаны, Круглое, Голубовка и Малиновка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новая Сечь, Храповщина, Ольшанка, Бобылевка, Рогозное, Мирополье и Покровка Сумской области. Потери ВСУ составили более 225 военнослужащих, 15 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населённый пункт Дробышево Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Пришиб, Яцковка, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Волчий Яр, Боровая и Новоосиново Харьковской области. Потери противника составили до 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Резниковка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Шабельковка, Никифоровка, Константиновка, Рай-Александровка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 135 военнослужащих, бронетранспортёры «Stryker» и М113 производства США, семь боевых бронированных машин, 23 автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства. Уничтожено пять складов материальных средств и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новоалександровка, Ленина, Белицкое, Новый Донбасс, Новопавловка, Новониколаевка Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 16 автомобилей. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Комсомольское, Любицкое, Зеленая Диброва, Барвиновка и Верхняя Терса Запорожской области. ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малокатериновка и Камышеваха Запорожской области. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения и производства боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 679 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.

* * *

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 123-й отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести бригады имени маршала К.Е. Ворошилова с освобождением населённого пункта Резниковка Донецкой Народной Республики.

«Военнослужащие прославленного гвардейского соединения, проявляя храбрость и самоотверженность, продолжают освободительные бои. В результате профессиональных и решительных действий противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение на поле боя», – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет задачи на самых сложных направлениях и в упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что личный состав с честью продолжит служить России, надежно обеспечивая её безопасность».

 

Комментарии

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
