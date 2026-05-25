Мурманская область. Арктика (16+)25.05.26 09:00

Вооружённые Силы России в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области поразили объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, пункты управления ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 24 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Среди пораженных 24 мая в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского минобороны и другие пункты управления ВСУ.

По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Хмелевка, Рясное, Уланово и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населённых пунктов Сосновка и Петропавловка Харьковской области. Противник потерял до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Балаклея, Моначиновка Харьковской области, Красный Лиман и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Пискуновка, Николаевка, Новоселовка, Стенки и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 90 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 производства Израиля.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Шевченко, Василевка, Сергеевка, Белицкое, Новогришино, Торецкое, Кучеров Яр, Доброполье, Новофедоровка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 305 военнослужащих, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гавриловка, Малиновка, Диброва, Катериновка, Покровское Днепропетровской области, Новониколаевка, Терсянка, Лесное и Любицкое Запорожской области. ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Преображенка, Камышеваха, Малокатериновка, Марьевка и Григоровка Запорожской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Силами Черноморского флота в восточной части Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, шесть ракет реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 320 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
