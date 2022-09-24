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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.22 09:00

Вооруженные силы России в рамках СВО продолжают наносит непоправимый ущерб войскам ВСУ

В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены свыше 220 украинских военнослужащих. В районах города Славянск и населённого пункта Озерное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наёмников. Уничтожены более 100 боевиков.

Министерство обороны Российской Федерации 23 сентября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены свыше 220 украинских военнослужащих.

В районах города Славянск и населённого пункта Озерное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наёмников. Уничтожены более 100 боевиков.

Высокоточным оружием ВКС России в районе города Запорожье нанесены удары по позициям тактической группы «Чайка», а также пунктам временной дислокации националистических батальонов «Скиф», «Днепр» и «Гепард». Ликвидированы свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в районах населённых пунктов Безыменное и Терновые Поды Николаевской области. Потери противника составили более 130-ти военнослужащих.

Также за сутки поражено четыре пункта управления, в том числе 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Двуречная Харьковской области, 9-го полка нацгвардии в районе населённого пункта Приморское Запорожской области, а также командно-наблюдательные пункты 2-го и 3-го батальонов 65-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Новоандреевка и Верхняя Терса Запорожской области. Подавлены 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах.

Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах города Запорожье, населённых пунктов Моначиновка Харьковской области и Донецкое Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29 в районе населённого пункта Новосёловка Николаевской области, а также два Су-25 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Весёлое Херсонской области и Камышевка Донецкой Народной Республики.

Российским средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новая Каховка, Томарино, Новорайск, Шляховое, Миролюбовка, Беляевка, Крещеновка, Брускинское и Чкалово Херсонской области, Любимовка Запорожской области, Валерьяновка, Триполье, Владимировка, Горное, Харцызск, Новоалександровка, Евгеновка, Терны и Красная Поляна Донецкой Народной Республики.

В районах населённых пунктов Плодовое и Новая Каховка Херсонской области средствами ПВО уничтожено в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня «HIMARS», а также «Ольха».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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