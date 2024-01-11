Вооружённые Силы России в течение суток уничтожили радиолокационную станцию, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

Потери противника на Донецком направлении составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые машины пехоты «Bradley», три боевые бронированные машины «Козак», а также 15 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также склад артиллерийских боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 10 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терны и Синьковка Харьковской области. Противник потерял до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы: Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожены до 190 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск грамотными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией, нанесли поражение живой силе и технике 22, 23, 24, 28, 42, 93-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Богдановка, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые машины пехоты «Bradley», три боевые бронированные машины «Козак», а также 15 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также склад артиллерийских боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнемётных систем отражено две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе противника в районе населённого пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады нацгвардии Украины в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ севернее населённого пункта Новопрокоповка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населённых пунктов Тягинка и Республиканец Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Марьинка, Берестовое, Водяное Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Житловка, Кременная Луганской Народной Республики, Орлянское Запорожской области, Каиры и Новая Маячка Херсонской области».

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