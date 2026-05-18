Вооружённые Силы России в зоне СВО нанесли поражение местам сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 17 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и отряда спецназначения в районах населённых пунктов Бачевск, Великая Рыбица, Дегтярное, Рясное и Катериновка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника тяжёлой механизированной, двух механизированных, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Плоское, Рясное, Белый Колодезь, Бугаевка и Волоховка Харьковской области. Противник потерял до 155 военнослужащих, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Моначиновка, Касьяновка, Подлиман Харьковской области, Красный Лиман и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Дружковка, Пискуновка, Краматорск, Никольполье, Алексеево-Дружковка и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, пехотной, штурмовой, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения в районах населённых пунктов Новониколаевка, Доброполье, Торецкое, Кучеров Яр, Новоалександровка, Шевченко, Сергеевка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, реактивная система залпового огня, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Чаплино, Великомихайловка, Маломихайловка Днепропетровской области, Лесное, Заливное, Долинка и Любицкое Запорожской области. Противник потерял более 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Кирово и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 164 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, крылатая ракета большой дальности «Фламинго», управляемая ракета большой дальности «Нептун-М» и 1054 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ».

 

 

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
