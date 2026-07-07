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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.26 09:00

Вооружённые Силы России в зоне СВО нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 455 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 6 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Мирлоги, Хотень и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ольховатка, Захаровка, Шевяковка, Григоровка и Белый Колодезь Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Капитоловка, Гусинка, Михайловка, Подлиман Харьковской области, Щурово, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 15 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка, Васильевская Пустошь, Ореховатка и Стенки Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Доброполье, Анновка, Шиловка, Новофедоровка, Светлое и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Коломийцы, Покровское, Великомихайловка Днепропетровской области и Червоная Криница Запорожской области. Противник потерял более 455 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Разумовка и Кушугум Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. 

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах. 

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 811 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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