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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.24 09:00

Вооружённые Силы России в зоне СВО нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 95-ти районах Украины

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ. За сутки отражено шесть контратак штурмовых групп ВСУ, потери противника составили около 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра, шесть автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика». Уничтожено две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Министерство обороны Российской Федерации 21 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике подразделениям 125-й механизированной бригады ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Охримовка и Гранов Харьковской области. Отражено три контратаки штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Волчанск и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, три 152-мм самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», 152-мм гаубица Д-20, а также станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новосадовое, Ивановка Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики. За сутки отражено шесть контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра, шесть автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика». Уничтожено две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 320 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, из них четыре БМП «Bradley» производства США, шесть автомобилей, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Новоселка и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака противника в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 37-й бригады морской пехоты, 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Веселое Херсонской области, Работино и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица 2А36 «Гиацинт-Б» и 122-мм боевая машина БМ-21 РСЗО «Град».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 95-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, две оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, восемь крылатых ракет «SCALP-EG» производства Франции, пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США, а также восемь реактивных снарядов «HIMARS» производства США и «Ольха».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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