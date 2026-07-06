Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 470 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 5 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Зорино, Кияница, Малая Слободка, Толстодубово и Хмелевка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух тяжёлых механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великий Бурлук, Мартовое, Нестерное, Петровка, Польная и Старый Салтов Харьковской области.

ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кутьковка, Нижнее Соленое, Пристен Харьковской области и Щурово Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 25-й армии продолжают разминирование и зачистку города от мелких групп и одиночных украинских боевиков. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии ведут наступление в направлении Голубых озер. Для срыва ротации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, ударом авиации уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населённого пункта Маяки Донецкой Народной Республики. За сутки в населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Краматорск, Николаевка, Ореховатка, Першомарьевка и Славянск Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и пяти бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Анновка, Доброполье, Новофедоровка, Райское, Рубежное, Сергеевка, Торецкое Донецкой народной Республики, Ивановка, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и две станции радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх десантно-штурмовых, аэромобильной, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Гавриловка, Коломийцы, Мечетное Днепропетровской области, Вольнянка, Новосолошино, Розовка, Червоная Криница и Червоный Яр Запорожской области. Противник потерял до 470 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Балабино, Верхняя Хортица, Кушугум и Новоалександровка Запорожской области. Уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, 122-мм гаубица Д-30, 12 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД» и 282 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil