Вооружённые Силы России в зоне СВО нанесли удар по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 30 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населённых пунктов Избицкое, Белый Колодезь и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Хотень, Бачевск, Кондратовка и Иволжанское Сумской области. Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину и 16 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Щурово, Сидорово, Святогорск Донецкой Народной Республики, Великая Шапковка и Шийковка Харьковской области. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Николаевка, Алексеево-Дружковка, Артема, Рай-Александровка, Пискуновка, Константиновка и Малиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 85 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и 13 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Водянское, Анновка, Белицкое, Сергеевка, Новоалександровка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 340 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гавриловка, Подгавриловка, Маломихайловка, Коломийцы Днепропетровской области, Тимошевка, Копани и Комсомольское Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 455 военнослужащих, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Белогорье и Димитрово Запорожской области. Уничтожены свыше 60 военнослужащих ВСУ, два орудия полевой артиллерии, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 352 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

