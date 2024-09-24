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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.24 09:00

Вооружённые Силы России в зоне СВО поразили скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе ВСУ. Противник потерял до 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Archer» шведского производства, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30, два 152-мм орудия Д-20, три 105-мм орудия М119 и 227-мм пусковую установку реактивной системы залпового огня М142 HIMARS производства США, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 23 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 105 военнослужащих, бронетранспортёр, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Першетравневое, Василевка, Петропавловка, Кругляковка Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе формирований 24-й, 54-й, 118-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Славянск, Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Archer» шведского производства, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30, два 152-мм орудия Д-20, три 105-мм орудия М119 и 227-мм пусковую установку реактивной системы залпового огня М142 HIMARS производства США, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Калиново, Горького, Михайловка и Розовка Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, 2-й, 12-й и 142-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 440 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М101 производства США и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 140 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населённого пункта Веселянка Запорожской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты: оперативно-тактическая ракета «ATACMS» производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд «HIMARS» производства США и 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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